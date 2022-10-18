إقليم كوردستان يُحدّد الخطوط العامة لمشاركة الكورد في الحكومة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- دعا المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، الأحزاب الكوردستانية العازمة على المشاركة في الحكومة الاتحادية المقبلة، للالتزام بالخطوط العامة لسياسة الإقليم حول حلِّ الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

وقال عادل في تصريحٍ صحفي اليوم الثلاثاء، إن حكومة إقليم كوردستان "لديها برنامجها ضمن إطار الحوارات والمفاوضات التي خاضتها مع بغداد، بشأن موضوع ملف النفط والبيشمركة والمادة 140 من الدستور".

وأضاف "ندعو الأطراف والأحزاب السياسية الكوردستانية التي ستشترك في الحكومة الاتحادية الجديدة، أن تؤكد على تلك الخطوط العامة".

في سياقٍ متصل، أعرب المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، عن أسفه "لعدم التزام بغداد بإرسال رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بكوردستان".

وقال "الحكومة الاتحادية لم ترسل خلال عام 2022 الجاري، مستحقات الإقليم سوى مرتين اثنتين".

وتابع "نأمل من الحكومة الاتحادية المقبلة أن ترسل المبالغ المالية لتمويل الرواتب وفق الاستحقاقات الدستورية للإقليم".