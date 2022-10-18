إيران تستنكر العقوبات الأوروبية وتتوعّد بإجراء مماثل

أربيل (كوردستان 24)- استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين ومؤسساتٍ إيرانية، معتبراً إياها بمثابة "انتهاك للحقوق الدولية وتدخلاً في الشؤون الداخلية لإيران".

وتوّعد كنعاني دول الاتحاد الأوروبي بـأن بلاده "ستفرض حظراً مضاداً ضد أفرادٍ ومؤسساتٍ أوروبية معينة، سيُعلَن عنها قريباً".

وفرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوباتٍ بحق 11 مسؤولاً إيرانياً بينهم وزير الإعلام عيسى زاربور، و4 كيانات، بينها "شرطة الأخلاق"، على خلفية قمع تظاهراتٍ شعبية تشهدها مدنٌ إيرانية منذ الـ 16 سبتمبر أيلول 2022.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبداللهيان، أن الاتحاد الأوروبي لجأ إلى اتخاذ إجراءات حظر "بالية وعديمة الجدوى ضد الإيرانيين، بناءاً على حساباتٍ خاطئة تعود إلى معلوماتٍ مغلوطة".

في المقابل، قال أمين لجنة حقوق الإنسان ومساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، إن الاتحاد الأوروبي "یتظاهر بحماية حقوق الإنسان ویقوم بالظهور بالمظهر الإنساني ویفرض الحظر علی حماة أمن الشعب الإيراني في مواجهة أعمال الشغب المدعومة من الغرب".

وكتب آبادي على حسابه في تويتر "هذا الاتحاد انتهك على نطاق واسع حقوق الملايين من الإيرانيين المتمثل في فرض الحظر الأحادي والجائر ودعم وإيواء الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء 17 ألف من أبناء إيران الأبرياء"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).