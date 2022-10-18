مسرور بارزاني: هدفنا الرئيسي يتمثل في تنمية إقليم كوردستان وازدهاره بصورة شاملة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء في أربيل قناصل الدول ومبعوثيها ودبلوماسييها المعتمدين لدى إقليم كوردستان، وتم تسليط الضوء على العملية السياسية والجهود الرامية لتشكيل الحكومة العراقية، مشيراً الى الإصلاحات التي تنفذها حكومة الإقليم، مؤكداً على ان هدفنا الرئيسي يتمثل في تنمية إقليم كوردستان بصورة شاملة.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان له اليوم الثلاثاء "اجتمعنا اليوم مع السادة قناصل الدول ومبعوثيها ودبلوماسييها المعتمدين لدى إقليم كوردستان، وسلطنا الضوء على الوضع العام ومسار العملية السياسية والجهود الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، وجددنا تأكيدنا على دعم إقليم كوردستان لتشكيل حكومية خدمية تضطلع بخدمة المواطنين العراقيين كافة ودون تمييز، وتحل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور، وشددنا على ضرورة احترام مبادئ الشراكة الحقيقية والتوازن والتوافق".

وأضاف بيان رئيس الحكومة "كذلك أشرنا إلى الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، وتنويع الاقتصاد، ومصادر الدخل، وإرساء بنى تحتية اقتصادية متينة، ولا سيما من خلال الاهتمام بالقطاع الزراعي وتسويق المنتجات والمحاصيل المحلية، إذ من المقرر إرسالها إلى الأسواق الخارجية في غضون أيام".

وتابع البيان "تطرقنا إلى الإصلاحات المنفذة في القطاع المالي ومكافحة الفساد وإنهاء هدر الثروة العامة، وتناولنا أيضاً التحول الإلكتروني (الرقمنة) في الخدمات العامة المقدمة، إلى جانب الخطوات المتخذة نحو حكومة إلكترونية من شأنها أن تعزز الشفافية والوضوح، وتحد من الروتين والبيروقراطية".

وأوضح البيان "ان هدفنا الرئيسي يتمثل في تنمية إقليم كوردستان وازدهاره بصورة شاملة، وهذا مرتبط بأهمية حماية أمن إقليم كوردستان واستقراره والعراق والمنطقة عامة، وأكدنا أن إقليم كوردستان، مثلما كان دائماً، يعدُّ عاملاً مهماً في إحلال الأمن وتحقيق الاستقرار في المنطقة".