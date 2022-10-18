سیاسة

نيجيرفان بارزاني: أمام الحكومة المقبلة الفرصة لحلِّ بعض مشاكل العراق

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کوردستان نيجيرفان بارزاني بريطانيا اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، على أهمية تحديد الحكومة العراقية الجديدة أولويات عملها، لافتاً إلى أن أمامها الفرصة لحل بعض مشاكل العراق.

جاء ذلك، خلال اجتماعٍ عقده رئيس الإقليم مع سفير المملكة المتحدة في العراق، مارك برايسون ريتشاردسون، تبادلا خلاله الآراء حول آخر المستجدات والعملية السياسية في العراق وانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة.

وأكّد نيجيرفان بارزاني خلال الاجتماع الذي عُقِد اليوم الثلاثاء، على "أهمية تحديد الحكومة العراقية الجديدة أولويات عملها، وتقدم الخدمات وتوفر فرص العمل".

وأشار إلى أن "أمامها الفرصة لحل بعض مشاكل البلد، وأن على الأطراف العراقية التفكير بناءاً على المصالح العليا للبلد وبطريقة استراتيجية وتعمل معاً على حل المشاكل وإعادة وحفظ الاستقرار".

وأكّد الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره القنصل العام للمملكة المتحدة في الإقليم، على "أهمية حفظ الوئام ووحدة الصف بين أطراف ومكونات إقليم كوردستان".

واتفق رئيس الإقليم والسفير البريطاني، على أن "الدول الصديقة والمجتمع الدولي يراقبون، في مجال الديمقراطية، العراق وإقليم كوردستان عن كثب، ويتوقعون إزالة العقبات والمشاكل التي تعترض سبيل إجراء الانتخابات".

كما تباحثا "علاقات العراق وإقليم كوردستان مع بريطانيا، وفرص توسيع آفاق التعاون المشترك وخاصة في مجالات الأعمال والاستثمار، وعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع دول الجوار والمنطقة، وأوضاع المنطقة بصورة عامة إلى جانب مسائل تحظى بالاهتمام المشترك".

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