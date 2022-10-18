وزير الثروات الطبيعية: بغداد لم ترسل بعد حصة إقليم كوردستان من النفط الأبيض

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان كمال محمد صالح، اليوم الثلاثاء 18 تشرين الأول أكتوبر 2022، أن الحكومة العراقية لم ترسل بعد حصة الإقليم من النفط الأبيض، الى كوردستان.

وقال كمال محمد صالح، لكوردستان 24، ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في زيارته الأخيرة إلى أربيل، وعد بإرسال النفط الأبيض إلى إقليم كوردستان في 15 من الشهر الجاري، لكن "بغداد لم ترسل أي كمية من النفط الأبيض إلى إقليم كوردستان".

وأضاف ان "حكومة إقليم كوردستان تشتري البرميل الواحد من النفط بمبلغ 284 ألف دينار، وتقوم حكومة الإقليم بمنحه لمواطني الإقليم مقابل مبلغ 100 ألف دينار، ما يعني أن 65٪ من السعر يقع على عاتق حكومة إقليم كوردستان، والـ 35 بالمئة الباقية من المبلغ، يقوم المواطن بدفعها".

من جهتها أعلنت المديرية العامة للنفط والمعادن بمحافظة السليمانية في بيان، أن توزيع النفط الأبيض سيبدأ يوم 20 من الشهر الجاري في قضاء بنجوين، حيث سيتم تقديم كمية 200 ليترا للاسرة الواحدة، بقيمة 103,500 دينار عراقي.