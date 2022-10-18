سیاسة

ديندار زيباري يدق ناقوس الخطر في كوردستان بسبب "تجارة المخدرات"

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کوردستان كوردستان

أربيل (كوردستان24)- قال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، اليوم الثلاثاء، إن الإقليم وصل إلى مرحلة خطيرة في تعاطي المخدرات والاتجار بها.

وسبق أن حذر الناشطون والسلطات المحلية من ارتفاع استهلاك المخدرات والاتجار بها في إقليم كوردستان مما دفع قوات الأمن لتكثيف حملاتها.

وقال ديندار زيباري في مؤتمرٍ صحفي، إن "إقليم كوردستان وصل إلى مرحلة خطيرة في تعاطي المخدرات والاتجار بها"، مؤكداً أنه "يتوجب اتخاذ خطوات جادة لمنع ذلك".

وأضاف أن "هذه المادة تزرع في المناطق الحدودية المحاذية لإقليم كوردستان، ومن ثم تدخل إلى الإقليم، ومنه يتم تصديرها إلى الخارج".

وأكد أن "حكومة إقليم كوردستان لا تستطيع بمفردها مكافحة المخدرات لأنها ظاهرة دولية"، مشيراً إلى "أننا بحاجة إلى خبرة الدول في هذا المجال"، داعياً "المجتمع الدولي والأمم المتحدة لمساعدة إقليم كوردستان في مكافحة هذه الظاهرة".

وطالب زيباري "المؤسسات الإعلامية وعلماء الدين ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية، إلى رفع مستوى الوعي بين الطلاب والموظفين والمواطنين في إقليم كوردستان، حول مخاطر تعاطي المخدرات والاتجار بها".

وكثيراً ما تعلن القوات الأمنية عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات في المناطق الحدودية تماماً مثلما هو الحال بالنسبة للسلطات الأمنية العراقية.

ويحظر القانون بيع واستهلاك أي نوع من المخدرات في إقليم كوردستان والعراق عموماً.

ويقدم الإنتربول الدولي تدريباً شاملاً للشرطة في جميع أنحاء العالم لمكافحة انتاج المخدرات والاتجار بها.

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