سیاسة

مسرور بارزاني: حياة الصحفيين وسلامتهم أهم من أي شيء آخر

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کوردستان مسرور بارزاني سوران كامران كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء أن صحة الصحفيين وسلامتهم "أهم من أي شيء آخر".

وأصيب مراسل كوردستان 24 سوران كامران أثناء تغطيته للقصف الإيراني الأخير على إقليم كوردستان في ناحية بردي (آلتون كوبري).

وقال مسرور بارزاني خلال لقائه سوران كامران إنه "كان منذ البداية يتابع الحالة الصحية لسوران كامران وجميع الجرحى في القصف الأخير على كويسنجق وبردي وزركويز"، مؤكداً أنه "أصدر أوامره للمؤسسات المعنية للقيام بكل ما هو ضروري لمعالجة المصابين".

وأضاف أن صحة وسلامة الصحفيين "أهم من أي شيء آخر".

وقدم رئيس حكومة إقليم كوردستان شكره إلى مراسل كوردستان 24 هيمن دلو بعد أن هرع لإنقاذ زميله سوران كامران ونقله إلى المستشفى.

من جانبه عبّر مراسل كوردستان 24 سوران كامران عن شكره وتقديره لرئيس حكومة إقليم كوردستان على رعايته واهتمامته ومتابعة حالته الصحية.

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