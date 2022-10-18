أمن

قصف تركي يستهدف مركبة تابعة لحزب العمال الكوردستاني في سنجار

غالباً ما يُنفذ القصف التركي بطائرات مسيّرة
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق العراق سنجار تركيا حزب العمال الكوردستاني قصف

أربيل (كوردستان 24)- أصيب شخصان بجروح في هجوم جوي استهدف مركبة يستقلها عنصران تابعان لحزب العمال الكوردستاني في سنجار، حسبما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر في تصريح لكوردستان 24، إن طائرة تركية مسيّرة قصفت مساء اليوم مركبة مدنية كان يستقلها عنصران ينتميان لحزب العمال، مما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة.

وأضاف أن الحادث وقع في حي الشهداء وسط مدينة سنجار، مشيراً إلى أن الجريحين نُقلا إلى أقرب مستشفى في محاولة لإسعافهما.

وسبق أن استهدفت تركيا أعضاء في حزب العمال الكوردستاني والجماعات المنضوية تحت لوائه في سنجار طيلة السنوات القليلة الماضية.

وغالباً ما يُنفذ القصف التركي بطائرات مسيّرة.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

مكافحة الإرهاب تعلن مقتل شخصين بينهم مسؤول بحزب العمال في قصف سنجار
  2 ساعات
العالم

بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته
  23:42 2022/10/17
العراق

شاخوان عبد الله يطالب بإيقاف العمل بمطار كركوك
  21:58 2022/10/17
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف