قصف تركي يستهدف مركبة تابعة لحزب العمال الكوردستاني في سنجار

أربيل (كوردستان 24)- أصيب شخصان بجروح في هجوم جوي استهدف مركبة يستقلها عنصران تابعان لحزب العمال الكوردستاني في سنجار، حسبما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر في تصريح لكوردستان 24، إن طائرة تركية مسيّرة قصفت مساء اليوم مركبة مدنية كان يستقلها عنصران ينتميان لحزب العمال، مما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة.

وأضاف أن الحادث وقع في حي الشهداء وسط مدينة سنجار، مشيراً إلى أن الجريحين نُقلا إلى أقرب مستشفى في محاولة لإسعافهما.

وسبق أن استهدفت تركيا أعضاء في حزب العمال الكوردستاني والجماعات المنضوية تحت لوائه في سنجار طيلة السنوات القليلة الماضية.

وغالباً ما يُنفذ القصف التركي بطائرات مسيّرة.