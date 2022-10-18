الخارجية العراقية تعبر عن دعمها لـ موقف السعودية بشأن قرار منظمة أوبك+

أربيل (كوردستان 24)- عبرت وزارة الخارجية العراقية اليوم الثلاثاء عن دعمها لموقف المملكة العربية السعودية بشأن قرار منظمة أوبك+ في تخفيض انتاج النفط.

وفي 5 تشرين الأول أكتوبر الجاري، أعلن تحالف "أوبك" خفض إنتاج دوله الأعضاء من النفط بمقدار مليوني برميل يومياً بداية من تشرين الثاني نوفمبر المقبل.

وقالت الخارجية العراقية في بيانٍ صحفي، "تتابع وزارة الخارجيَّة العراقيَّة ردود الأفعال على قرار منظمة أوبك+، بشأن تخفيض إنتاج النفط وما عكسه القرار من تجاذبات".

وأكد البيان أن "الوزارة ترفض أي سياسة هادفة إلى التهديد أو الضغط، وتدعم موقف المنظمة ولاسيما المملكة العربيَّة السعوديَّة الشقيقة".

وأشار إلى أن "المسار الذي تمَّ الإرتكان إليه داخل المنظمة، يُعَبِّرُ عن رؤية فنيّة مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عمليّة العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين".

وتابع "يجب أن تكون المقاربة "على أسس فنيّة، وفي سياقها الاقتصاديّ وباتفاق جماعيّ بين دول اوبك+".

وشددت الوزارة على "ضرورة معالجة كل خلاف يعنى بهذه القضيّة عبر السُبُل الطبيعيّة وفي سياق الحوار المباشر المتوازن، وبما يعكس أهمّية الشراكة الدوليّة في جُهُود تكريس الأمن والإستقرار في المنطقة والعالم".

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، أن بلاده تدرس "عدداً من خيارات الرد" بشأن العلاقة مع السعودية بعد أن حمل بايدن الرياض وموسكو مسؤولية ارتفاع أسعار النفط إثر قرار "أوبك+.