تنفيذ مشروع كهرباء استراتيجي جديد في محافظة السليمانية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان عن تنفيذ مشروع كهرباء استراتيجي جديد في محافظ السليمانية بقدرة 132 KV والذي سيكون على خط نقل الكهرباء في تانجَرو – سيد صادق، مضيفة أن المشروع يتكون من 161 برجاً للكهرباء.

وقالت حكومة إقليم كوردستان في بيان لها نشرته دائرة الاعلام والمعلومات "يعد تطوير البنية التحتية للكهرباء وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية أحد وعود التشكیلة التاسعة لحكومة إقلیم كوردستان بتوفير الكهرباء على مدار الساعة للمواطنين".

وأضاف البيان "مشروع خط نقل الكهرباء (١٣٢ كي في) تانجَرو - سيد صادق، هو مشروع استراتيجي في قطاع الكهرباء بمحافظة السليمانية وتشرف عليه المديرية العامة للكهرباء في السليمانية، ویتكون من ١٦١ برجًا للكهرباء، من محطة تانجَرو لتوليد الكهرباء إلى محطة سيد صادق الجديدة لتوليد الكهرباء بطول ٥٦ كيلومترًا".

وأوضح المشرف على المشروع ازاد محمد أنه "سيكون للمشروع تأثير كبير على قطاع الكهرباء في منطقتي شهرزور وسيد صادق، وتبلغ قدرة نقله للكهرباء ٣٠٠ ميغاواط على كلا الخطین"، ويجري تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل، وقد اكتملت اعماله نسبة ٩٥٪ بتكلفة ١٧ مليار و ٢٠٠ مليون دينار".

وأشار ازاد محمد الى أنه "تم اختبار المعدات المستخدمة في هذا المشروع من قبل مهندسي وزارة الكهرباء في مختبرات متخصصة، وبعد إختبارها، تم استخدامها في المشروع"، ومن المقرر أن یعمل المشروع في نهاية شهر تشرین الأول من العام الجاري".