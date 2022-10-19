اقتصاد

الخارجية العراقية: تخفيض أوبك بلس للانتاج مرتبط باستقرار السوق ونرفض "التهديد"

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الخارجية اوبك التهديد

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة الخارجية العراقية يوم الثلاثاء، إن تخفيض مجموعة أوبك بلس للانتاج مرتبط باستقرار السوق ومتطلباته، فيما شددت على رفض سياسة التهديد والوعيد.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تتابع ردود الأفعال على قرار منظمة أوبك بلس بشأن تخفيض إنتاج النفط وما عكسه القرار من تجاذبات وتؤكد أن المسار الذي تم الإرتكان إليه داخل المنظمة، يعبر عن رؤية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عملية العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، ويجب أن تقارب على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي وباتفاق جماعي بين دول أوبك بلس".

وتابعت إن "الوزارة ترفض أي سياسة هادفة إلى  الضغط، وتدعم موقف المنظمة ولاسيما المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفي هذا الصدد تدعو الوزارة إلى ضرورة معالجة كل خلاف يعنى بهذه القضية عبر السبل الطبيعية وفي سياق الحوار المباشر المتوازن، وبما يعكس أهمية الشراكة الدولية في جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

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