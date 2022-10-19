سیاسة

مسرور بارزاني: نعمل على أن نتحول الى حكومة رقمية حتى عام 2025

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني التحول الرقمي اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- شارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 19 تشرين الأول أكتوبر 2022، في مراسم الإعلان عن استراتيجية التحول الرقمي في إقليم كوردستان.

وقال مسرور بارزاني في كلمة له، ان عملية الرقمنة هي جزء من مسيرة الإصلاح في مؤسسات إقليم كوردستان، مؤكدا سعي الكابينة التاسعة الى التوصل لحكومة الكترونية حتى نهاية عام 2025.

وأوضح رئيس الحكومة، انه قبل مدة قصيرة، تم تدشين النظام الرقمي الجديد لرخص القيادة في إقليم كوردستان، كما أنه اعلن انه خلال الشهر المقبل، سيتم تعزيز نظام الفيزا الألكترونية.

 في غضون ذلك اكد مسرور بارزاني ان هذه الخطوات بداية لمرحلة جديدة وهي خطوات نوعية، مشيرا في الوقت نفسه الى ان تعميم هذا النظام على كافة المؤسسات الحكومية في الإقليم، سيسهّل تقديم الخدمات للمواطنين بشكل ايسر واسرع.

من جهة أخرى كشف رئيس حكومة الإقليم عن بدء نظام رقمي جديد، لتسجيل الشركات خلال الشهر المقبل، وذلك للوصول الى أكبر قدر من الشفافية والتقليل من الروتين والبيروقراطية في التعاملات، مما يسهل تسيير المعاملات على المواطنين، والسعي للاستغناء عن التعاملات الورقية مستقبلا التي تكلف المواطنين ساعات طويلة أثناء المراجعات والانتظار لإتمامها.

واكد رئيس حكومة إقليم كوردستان في أوقات سابقة وفي اكثر من مناسبة، على ان تعزيز وتقديم الخدمات للمواطنين، على رأس سلم أولويات الكابينة التاسعة، مشدّدا على أهمية التحول الرقمي بقوله "إما أن نواكب التكنولوجيا، أو أن نبقى حبيسي الماضي، والتحول الرقمي ضروري جدا وليس هناك بديل عنه".

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