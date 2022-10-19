الناتو يتعهّد بدعم أوكرانيا بأسلحةٍ مضادة للمسيّرات قريباً

أربيل (كوردستان 24)- أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن استعداده لتزويد أوكرانيا بمضادات الطائرات المسيّرة خلال فترةٍ قادمة.

يأتي ذلك، بعد مطالبة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الدول الغربية بتزويد بلاده بمزيدٍ من أنظمة الدفاع الجوي، لردع الضربات الروسية.

وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف "سيزوّد كييف في الأيام المقبلة بمنظومات دفاعٍ مضادة للطائرات المسيرة، لمساعدتها في الدفاع عن نفسها".

وفي وقتٍ سابق، حصلت أوكرانيا على منظومة الدفاع الجوي "إيريس تي" الألمانية، التي تستخدم في صد المقاتلات وصواريخ كروز والمدفعية الصاروخية.

فيما تعهّدت الولايات المتحدة بنقل أول أنظمة صواريخ "ناسامز" NASAMS المضادة للطائرات إلى كييف في الأسابيع المقبلة.

وتعتمد أوكرانيا في حماية أجوائها، على منظومة الدفاع الجوي "أس 300" الروسية التي ورثتها من الحقبة السوفياتية، كما حصلت على بعضها من دولٍ في أوروبا الشرقية.

وكانت واشنطن قد أعلنت في وقتٍ سابق، أنها سترسل مساعداتٍ عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار.

وبدأت روسيا حرباً مفتوحة مع أوكرانيا في الـ 24 فبراير شباط 2022، بعد تلويح كييف بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، قالت موسكو حينها إنه تهديدٌ لأمنها القومي.