أربيل تبدأ بتنفيذ 9 مشاريع خدمية في ناحية كويسنجق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس محافظة أربيل عن البدء بتنفيذ 9 مشاريع خدمية في ناحية كويسنجق، بتكلفة تصل لأكثر من أربعة مليار دينار، وذلك ضمن خطتها لعام 2022- 2023.

وستساهم هذه المشاريع التي تقدّر تكاليفها الإجمالية بـ أربعة مليار و228 مليون و974 ألف دينار، في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وتتكون منطقة كويسنجق، من عدة نواحي، هي شورش، سكتان، آشتي، سيكردكان وتقتق، تبلغ إجمالي مساحتها 2050 كيلو متر مربع، وترتفع عن مستوى سطح البحر 620 متراً.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت حكومة إقليم كوردستان أنها تعمل على استكمال طريقيّ دربنديخان-كلار وطريق وارماوا-كلار ضمن اهتمامات الكابينة التاسعة للحكومة بالطرق والشوارع.