سیاسة

منح شهادات التخرج لـ ٦٠ طالبًا وتعيين ٤٥ منهم قضاة

author_image مظفر مزوري
کوردستان معهد القضاء القضاة وزير العدل

أربيل (كوردستان24)- تخرّج 60 طالباً من المعهد القضائي في دورتها الرابعة بمراسم رسمية وبإشراف وزير العدل في حكومة إقليم كوردستان فرست أحمد.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان لها "أقيمت يوم الثلاثاء الموافق ١٨تشرین الأول ٢٠٢٢، مراسم تخرج الدورة الرابعة للمعهد القضائي بإشراف فرست أحمد، وزير العدل في حكومة إقليم كوردستان".

وأضاف بيان دائرة الاعلام والمعلومات "وخلال المراسم، تم منح الشهادات لجميع المشاركين في الدورة وعددهم ٦٠ طالبًا، منهم ٢٤من النساء و ٣٦من الرجال".

وأشار البيان الى أن "من بين هؤلاء سيصبح ٤٥ منهم قضاة و ١٥ سيتم تعيينهم كأعضاء في النيابة العامة، وفقاً للحاجة وحسب خطة مع مجلس قضاء إقليم كوردستان".

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