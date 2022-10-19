رئيس الحكومة: هدفنا تقديم أفضل الخدمات لجميع مواطني إقليم كوردستان وسكانه

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، عن استراتيجية التحول الرقمي للخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وذلك في مراسم رسمية حضرها وزراء ومسؤولون حكوميون وعدد من القناصل والدبلوماسيين.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أعرب رئيس الحكومة عن سعادته بالإعلان عن مشروع حيوي آخر، يتمثل بالتحول الرقمي للخدمات الحكومية العامة، في إطار البرنامج الإصلاحي الشامل للتشكيلة الوزارية التاسعة، الذي يهدف إلى التحول نحو (الحوكمة الإلكترونية).

وأثنى رئيس الحكومة على دائرة تكنولوجيا المعلومات التابعة للحكومة لإعدادها هذه الاستراتيجية والعمل على التحول الرقمي، كما أشاد بالتنسيق والتعاون الذي تبديه المملكة المتحدة، ولا سيما قنصلها العام ديفيد هانت وفريقه، لدورهم المهم في بلورة هذه الاستراتيجية.

وأكد أن هذه الاستراتيجية تمتد حتى نهاية عام 2025، بما يضع حكومة إقليم كوردستان في قائمة دول المنطقة التي اتجهت نحو التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، مشيراً إلى وضع خريطة طريق لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتحديد المهام والأولويات بشأنها.

وأوضح رئيس الحكومة أن إقليم كوردستان يمضي قُدماً نحو تعزيز بنيته الرقمية، وقد بدأ ذلك بتدشين النظام الإلكتروني لإصدار رخص السياقة في آب الماضي، وفي الشهر الذي تلاه جرى افتتاح مركز البيانات المركزي الحكومي في دائرة تكنولوجيا المعلومات.

وتابع: "هذه المشاريع تخدم مجموعة كبيرة من الدوائر الحكومية من أجل أن تقدم خدماتها إلى المواطنين والسكان بصورة أسرع وأكثر كفاءة، وكذلك تعتبر خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والقضاء على البيروقراطية ومكافحة الفساد والهدر العام".

وبيّن أنه في المستقبل القريب، سيتم إطلاق نظام جديد لتسجيل الشركات، بما يمكّن أصحاب الأعمال والشركات والمستثمرين من تسجيل شركاتهم بصورة سلسة وسريعة وميّسرة، وهو ما سينعكس إيجاباً على الارتقاء بالنهضة الاستثمارية في إقليم كوردستان.

كذلك أشار رئيس الحكومة إلى مشروع رقمي آخر من المقرر تدشينه الشهر المقبل، ويتعلق بالتحول إلى نظام التأشيرة الإلكترونية (E-Visa)، مما سيقدم تسهيلات كبيرة إلى السائحين والوافدين الأجانب إلى إقليم كوردستان.

وجدد التزامه بمواصلة العمل على التحول الرقمي، بوصفه من أولويات التشكيلة الوزارية التاسعة، من أجل إرساء بنى اقتصادية متينة لضمان مستقبل مزدهر، مؤكداً في الوقت نفسه أن مواطني إقليم كوردستان وسكانه سيحصدون ثمار هذا المشروع خلال مدة قصيرة.

واختتم رئيس الحكومة كلمته قائلاً: "هدفنا أن نقدم أفضل الخدمات إلى جميع المواطنين والسكان في إقليم كوردستان".