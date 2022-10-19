عبداللهيان: سنضع مسؤولين أجانب ومؤسسات على قائمة الإرهاب

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأربعاء، ان بلاده تعتزم وضع عدد من المسؤولين الأجانب والمؤسسات، على قائمة الإرهاب، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال عبد اللهيان، ان "الحظر أحادي الجانب تحوّل إلی أداة حديثة لانتهاكات حقوق الانسان، وبعض الدول التي حاولت وراء إثارة الفوضى وتنفيذ الاغتيالات في إيران، ذرفت دموع التماسيح على وفاة الشابة الایرانیة مهسا امیني".

وأضاف انه، "خلال الساعة المقبلة سنضيف أسماء عدد من المسؤولين الأجانب والمؤسسات الذين لعبوا دورا في فرض مثل هذه العقوبات، إلى القائمة السوداء للإرهاب لوزارة الخارجية"، معتبرًا أنّ "هؤلاء الأشخاص والمؤسسات هم نماذج عن الجماعات الإرهابية".

وفرض الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، عقوباتٍ بحق 11 مسؤولاً إيرانياً بينهم وزير الإعلام عيسى زاربور، و4 كيانات، بينها "شرطة الأخلاق"، على خلفية قمع تظاهراتٍ شعبية تشهدها مدنٌ إيرانية منذ الـ 16 سبتمبر أيلول 2022.

واستنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين ومؤسساتٍ إيرانية، معتبراً إياها بمثابة "انتهاك للحقوق الدولية وتدخلاً في الشؤون الداخلية لإيران".

وتوّعد كنعاني دول الاتحاد الأوروبي بـأن بلاده "ستفرض حظراً مضاداً ضد أفرادٍ ومؤسساتٍ أوروبية معينة، سيُعلَن عنها قريباً".