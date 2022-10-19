سیاسة

عبوة ناسفة تودي بحياة أحد افراد القوات الخاصة وتصيب آخرين بالسليمانية

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان القوات الخاصة السليمانية عبوة ناسفة

أربيل (كوردستان 24)- أودى انفجار عبوّة ناسفة بحياة أحد أفراد القوات الخاصة وتسبب بإصابة آخرين، في استهدافٍ لعربتهم في قرية قمبالكي بمنطقة نجول في إقليم كوردستان.

مصدرٌ في شرطة مستشفى الشهيد هجار ومستشفى كالار العام، قال لمراسل كوردستان 24، إن عبوّة ناسفة انفجرت  في عربة عسكرية تابعة للقوات الخاصة بمنطقة زنانة المجاورة لـ غرره، أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة 7 آخرين، أحدهما قائد قيادة القوات الخاصة، أكام عمر، وضابطٌ آخر.

وأضاف المصدر ذاته، أن الجرحى نُقِلوا بطائرةٍ مروحية إلى مستشفى الشهيد هجار للطوارئ في كالار، لإرسالهم إلى مستشفيات السليمانية.

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