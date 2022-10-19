سیاسة

مكافحة الإرهاب في كوردستان تقبض على 6 مطلوبين أثناء محاولتهم مغادرة الإقليم

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان مكافحة الارهاب اعتقال مطلوبين اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- تمكّن جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، من إلقاء القبض على 6 مطلوبين لدى القوات الأمنية، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيانٍ لها، الأربعاء، "تمكنت القوات الأمنية في جهاز مكافحة إرهاب السليمانية، من إحباط محاولة هروب 6 إرهابيين بارزين إلى خارج البلاد".

وأشار البيان إلى أن "الإرهابيين"الستة، من المطلوبين "وفق أحكام المادة (4 إرهاب)".

ولفت البيان الذي تابعته كوردستان 24، إلى أن عملية القبض تمّت "من خلال تنسيق العمل بين القوات الأمنية، ووفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة".

وأكّدت خلية الإعلام الأمني "أن العمل الأمني المشترك والمعلومات المتبادلة، أصبح أثره واضح في جميع قواطع المسؤولية وحقق نتائج إيجابية عالية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية أينما كانوا".

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