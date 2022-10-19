اقتصاد

الحكومة العراقية تسدد دفعة جديدة من المستحقات المتأخرة لمزارعي كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان العراق كوردستان فلاحون مستحقات

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى إن الحكومة العراقية بدأت بصرف المستحقات المالية المتأخرة للفلاحين والمزارعين في الإقليم.

وأضاف عيسى في حديث لكوردستان 24 أنه "تقرر صرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين في كوردستان للعام 2014"، مؤكداً أن "قيمتها تبلغ 37 مليار دينار".

وأكد أن "المستحقات سترسل إلى إقليم كوردستان عن طريق الصكوك المصرفية"، مضيفاً أن "قرار التوزيع سيدخل حيّز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة".

ووافقت حكومة تصريف الأعمال في بغداد مؤخراً على صرف المستحقات المالية المتأخرة للفلاحين والمزارعين في إقليم كوردستان للأعوام 2014 و2015 و2016.

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