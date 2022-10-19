السوداني يؤكد للسفير الأردني حرصه على مواصلة شراكة بغداد وعمان

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء، حرص حكومته المقبلة على مواصلة الشراكة مع الأردن في شتى المجالات.

تأكيدات السوداني نقلها بيان أصدره مكتبه الإعلامي خلال لقائه السفير الأردني لدى بغداد منتصر الزعبي، حيث تناول معه جملة من الموضوعات المشتركة.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقشا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سبل تعزيز التعاون على مختلف المستويات.

ونقل البيان عن السوداني تأكيده على "عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرص الحكومة المقبلة على استمرار التعاون والشراكة مع الأردن في مختلف المجالات خصوصا المشاريع الاستراتيجية".

كما شدد على أهمية أن يمارس العراق دوره الطبيعي مع أشقائه العرب والأصدقاء في المنطقة بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، حسبما جاء في البيان.

هذا وقال السفير الأردني إن حكومة بلاده تتطلع إلى "مواصلة مسيرة التعاون الثنائي وتنميته، وبما يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين العراق والأردن".