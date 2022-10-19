أمن

حلبجة تحتضن مباحثات عراقية - إيرانية لتعزيز الأمن الحدودي

الاجتماع انتهى بتوقيع محضر "ينص على حماية أمن الحدود والحد من عمليات التسلل والتهريب"
author_image Kurdistan24 اربیل
عقد الاجتماع في محافظة حلبجة، رابع محافظات اقليم كوردستان والمحافظة رقم 19 في العراق - صورة: قيادة حرس حدود المنطقة الأولى
عقد الاجتماع في محافظة حلبجة، رابع محافظات اقليم كوردستان والمحافظة رقم 19 في العراق - صورة: قيادة حرس حدود المنطقة الأولى
کوردستان إقليم كوردستان العراق حلبجة اجتماع إيران

أربيل (كوردستان 24)- احتضنت حلبجة بإقليم كوردستان اليوم الأربعاء مباحثات عراقية - إيرانية مشتركة خلصت إلى توقيع مذكرة تعاون لتعزيز الأمن بين حدود البلدين.

ويأتي ذلك في إطار اجتماعات دورية يعقدها الجانبان كل ستة أشهر لبحث الأمن على الحدود المشتركة التي يبلغ طولها نحو 1500 كيلومتر.

وذكرت قيادة حرس حدود المنطقة الأولى أن الاجتماع الذي عقد اليوم يهدف إلى "حفظ الأمن في المناطق الحدودية وتعزيز سبل التعاون الأمني المستمر بين العراق وإيران".

وحضر الاجتماع قائد المنطقة الأولى لحرس الحدود العراقي اللواء الركن حماد فاضل هادي دزيي، وقائد حرس حدود محافظة كرمانشاه العميد كياست سبهري.

وذكرت القيادة أن الاجتماع انتهى بتوقيع محضر "ينص على حماية أمن الحدود والحد من عمليات التسلل والتهريب للحفاظ على أمن البلدين الجارين".

موضوعات ذات صلة
الشرق الاوسط

مؤيد اللامي رئيساً لاتحاد الصحفيين العرب للمرة الثانية
  36 دقائق
العراق

السوداني: حكومتي ستكون على مستوى التحديات وعند حسن ظن الشعب
  50 دقائق
العراق

رشيد يعلن من السليمانية دعمه لجميع القوى الكوردية والعربية في العراق
  1 ساعة
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف