حلبجة تحتضن مباحثات عراقية - إيرانية لتعزيز الأمن الحدودي

أربيل (كوردستان 24)- احتضنت حلبجة بإقليم كوردستان اليوم الأربعاء مباحثات عراقية - إيرانية مشتركة خلصت إلى توقيع مذكرة تعاون لتعزيز الأمن بين حدود البلدين.

ويأتي ذلك في إطار اجتماعات دورية يعقدها الجانبان كل ستة أشهر لبحث الأمن على الحدود المشتركة التي يبلغ طولها نحو 1500 كيلومتر.

وذكرت قيادة حرس حدود المنطقة الأولى أن الاجتماع الذي عقد اليوم يهدف إلى "حفظ الأمن في المناطق الحدودية وتعزيز سبل التعاون الأمني المستمر بين العراق وإيران".

وحضر الاجتماع قائد المنطقة الأولى لحرس الحدود العراقي اللواء الركن حماد فاضل هادي دزيي، وقائد حرس حدود محافظة كرمانشاه العميد كياست سبهري.

وذكرت القيادة أن الاجتماع انتهى بتوقيع محضر "ينص على حماية أمن الحدود والحد من عمليات التسلل والتهريب للحفاظ على أمن البلدين الجارين".