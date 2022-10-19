سیاسة

رشيد يعلن من السليمانية دعمه لجميع القوى الكوردية والعربية في العراق

أشار إلى أنه سيتحدث بالتفصيل إلى الصحفيين لاحقاً بعد أن طرحوا عليه سيلاً من الأسئلة
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الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد
العراق العراق عبد اللطيف رشيد السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أبدى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اليوم الأربعاء دعمه لجميع القوى السياسية الكوردية والعربية على السواء.

وانتخب البرلمان العراقي الأسبوع الماضي لطيف رشيد رئيساً للبلاد لينهي بذلك شللاً استمر عاماً بعد الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول أكتوبر 2021.

وقال عبد اللطيف رشيد متحدثاً لمراسل كوردستان 24، فور وصوله إلى السليمانية "أنا رئيس العراق... سأدعم كل القوى السياسية العراقية، كوردية وعربية، ومن ضمنها الاتحاد الوطني الكوردستاني".

ولم يخض في المزيد من التفاصيل، لكنه أشار إلى أنه سيتحدث بالتفصيل إلى الصحفيين لاحقاً بعد أن طرحوا عليه سيلاً من الأسئلة بينما كان في طريقه إلى منزله.

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