السوداني: حكومتي ستكون على مستوى التحديات وعند حسن ظن الشعب

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء إن حكومته المقبلة ستكون على مستوى التحديات وعند حسن ظن العراقيين.

وكتب السوداني على حسابه في تويتر قائلاً "زُرنا اليوم فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، لتجديد التمنيات له بالتوفيق في مهامه".

وأضاف "تباحثنا في جهود تشكيل الحكومة القادمة، لتكون على مستوى التحديات، وعند حُسن ظن الشعب العراقي وتطلعاته، واحتياجاته الخدمية والمعاشية".

واختار البرلمان الاتحادي رشيد رئيساً للبلاد الذي كلف بدوره السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة في غضون 30 يوماً وفق الدستور.

وسبق أن قال السوداني إنه سيعرض حكومته على البرلمان قبل الموعد المحدد.