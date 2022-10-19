مؤيد اللامي رئيساً لاتحاد الصحفيين العرب للمرة الثانية

أربيل (كوردستان 24)- أعاد اتحاد الصحفيين العرب خلال مؤتمره الانتخابي الرابع عشر، انتخاب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي رئيساً له، وخالد ميري بمنصب الأمين العام للمرة الثانية.

وعقد اتحاد الصحفيين العرب في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مؤتمره الانتخابي لاختيار رئيسه، وسط تنافس 19 مرشحاً بضمنهم اللامي.

وقال اللامي في كلمة له، إن انعقاد المؤتمر يحمل في طياته مسؤولية تقع على الاتحاد وعلى قيادته، ولا سيما إجراء الإصلاحات والتحديثات الجوهرية في سياق تطوير الصحافة العربية، وأشار إلى أنه من المقرر أن تتولى تنفيذ الأمانة العامة القادمة آليات تنفيذها.

وأضاف "إذا لم تتوفر الحرية الصحفية والتعبير فستظل بلداننا تعاني".

هذا وهنأ رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني الأسرة الصحفية العراقية بمناسبة اللامي، وقال في بيان أصدره مكتبه، إنه يتمنى له "التوفيق نحو تقديم المزيد لحرية التعبير والكلمة الصادقة والموضوعية وحماية العمل الصحفي في العراق والعالم العربي".

وأضاف السوداني "ننظر الى هذا التكليف بأنه إعلاء لحضور العراق، ورسالة تكشف التقدّم الذي ترعاه بلادنا والتزامها في مجال حرية الرأي والتعبير".

كذلك وجّه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تهنئة للامي بمناسبة فوز اللامي، وقال في بيان نشره مكتبه "نتقدَّم بخالص التهاني والتبريكات إلى الأسرة الصحفية العراقية بمناسبة فوز نقيب الصحفيين العراقيين السيد مؤيد اللامي رئيساً لاتحاد الصحفيين العرب".

وأعرب عن تمنياته للامي بالتوفيق "لخدمة مسيرة إعلام حرٍّ نزيهٍ وهادفٍ يتحرَّى الدقَّة، ويعمل على نقل الحقيقة لا غيرها، ولتعزيز مكانة العراق في المحافل العربية والدولية".