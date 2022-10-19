سیاسة

مؤيد اللامي رئيساً لاتحاد الصحفيين العرب للمرة الثانية

"إذا لم تتوفر الحرية الصحفية والتعبير فستظل بلداننا تعاني"
author_image Kurdistan24 اربیل
مؤيد اللامي
مؤيد اللامي
الشرق الاوسط مؤيد اللامي نقيب الصحفيين اتحاد الصحفيين العرب

أربيل (كوردستان 24)- أعاد اتحاد الصحفيين العرب خلال مؤتمره الانتخابي الرابع عشر، انتخاب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي رئيساً له، وخالد ميري بمنصب الأمين العام للمرة الثانية.

وعقد اتحاد الصحفيين العرب في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مؤتمره الانتخابي لاختيار رئيسه، وسط تنافس 19 مرشحاً بضمنهم اللامي.

وقال اللامي في كلمة له، إن انعقاد المؤتمر يحمل في طياته مسؤولية تقع على الاتحاد وعلى قيادته، ولا سيما إجراء الإصلاحات والتحديثات الجوهرية في سياق تطوير الصحافة العربية، وأشار إلى أنه من المقرر أن تتولى تنفيذ الأمانة العامة القادمة آليات تنفيذها.

وأضاف "إذا لم تتوفر الحرية الصحفية والتعبير فستظل بلداننا تعاني".

هذا وهنأ رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني الأسرة الصحفية العراقية بمناسبة اللامي، وقال في بيان أصدره مكتبه، إنه يتمنى له "التوفيق نحو تقديم المزيد لحرية التعبير والكلمة الصادقة والموضوعية وحماية العمل الصحفي في العراق والعالم العربي".

وأضاف السوداني "ننظر الى هذا التكليف بأنه إعلاء لحضور العراق، ورسالة تكشف التقدّم الذي ترعاه بلادنا والتزامها في مجال حرية الرأي والتعبير".

كذلك وجّه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تهنئة للامي بمناسبة فوز اللامي، وقال في بيان نشره مكتبه "نتقدَّم بخالص التهاني والتبريكات إلى الأسرة الصحفية العراقية بمناسبة فوز نقيب الصحفيين العراقيين السيد مؤيد اللامي رئيساً لاتحاد الصحفيين العرب".

وأعرب عن تمنياته للامي بالتوفيق "لخدمة مسيرة إعلام حرٍّ نزيهٍ وهادفٍ يتحرَّى الدقَّة، ويعمل على نقل الحقيقة لا غيرها، ولتعزيز مكانة العراق في المحافل العربية والدولية".

موضوعات ذات صلة
العراق

السوداني: حكومتي ستكون على مستوى التحديات وعند حسن ظن الشعب
  50 دقائق
العراق

رشيد يعلن من السليمانية دعمه لجميع القوى الكوردية والعربية في العراق
  1 ساعة
کوردستان

حلبجة تحتضن مباحثات عراقية - إيرانية لتعزيز الأمن الحدودي
  1 ساعة
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف