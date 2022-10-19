سیاسة

أمير قطر للسوداني: ندعم مساعي الحكومة العراقية القادمة

أشاد السوداني بـ"مستوى تطور العلاقات بين البلدين"
author_image Kurdistan24 اربیل
أمير قطر والسوداني
أمير قطر والسوداني
العراق العراق قطر أمير قطر السوداني

أربيل (كوردستان 24)- قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء إن بلاده تدعم مساعي الحكومة العراقية القادمة التي كلف محمد شياع السوداني بتشكيلها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين استعرضا فيه "العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز أطر التعاون المتبادل في جميع المجالات".

ونقل بيان أصدره مكتب السوداني عن أمير قطر "تأكيد دعم بلاده لمساعي الحكومة العراقية الجديدة"، وأعرب عن حرصه على "مواصلة تطوير العلاقات مع العراق بما يخدم الشعبين الشقيقين ويعزز الاستقرار في المنطقة".

إلى ذلك، أشاد السوداني بـ"مستوى تطور العلاقات بين البلدين"، مؤكداً عزم الحكومة الجديدة "تجاوز التحديات الراهنة وبناء علاقات متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي".

وكلف السوداني الأسبوع الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة فور انتخاب البرلمان عبد اللطيف رشيد رئيساً للبلاد بعد جمود سياسي تجاوز عاماً.

ويقول السوداني إنه سيعلن عن حكومته قبل انقضاء المهلة الدستورية المحددة لها، وأكد مراراً أنها ستكون حكومة خدمية تلبي تطلعات المواطنين.

 

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