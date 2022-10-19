مسرور بارزاني: استراتيجية "المستقبل الرقمي" من أبرز أولويات حكومتي

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء إن استراتيجية التحول الرقمي تمثل أساساً لمستقبل كوردستان.

وقال مسرور بارزاني في تسجيل مصور نُشر على حسابه في تويتر إن "استراتيجية التحول الرقمي بالنسبة لحكومة إقليم كوردستان تمثل واحدة من أبرز أولويات التشكيلة الوزارية".

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى إرساء "بنية تحتية اقتصادية متينة مما سيسهم في تعزيز جميع القطاعات، وستكون خريطة طريق لتسريع تقديم أفضل الخدمات إلى مواطني إقليم كوردستان".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسرور بارزاني، عن استراتيجية التحول الرقمي للخدمات العامة المقدمة للمواطنين في مراسم رسمية حضرها وزراء ومسؤولون حكوميون وعدد من القناصل والدبلوماسيين.

وقال إن هذه الاستراتيجية تمتد حتى نهاية عام 2025، بما يضع حكومة إقليم كوردستان في مصاف دول المنطقة التي اتجهت نحو التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية.

كما أشار إلى أن إقليم كوردستان يمضي قُدماً نحو تعزيز بنيته الرقمية، لافتاً إلى أن الحكومة ستطلق قريبا نظاماً جديداً لتسجيل الشركات.

وقال إن حكومته تعتزم تدشين مشروع التحول إلى نظام التأشيرة الإلكترونية الشهر المقبل، مما سيقدم تسهيلات كبيرة إلى السائحين والوافدين الأجانب.