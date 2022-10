مسرور بارزاني: استراتيجية "المستقبل الرقمي" من أبرز أولويات حكومتي

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء إن استراتيجية التحول الرقمي تمثل أساساً لمستقبل كوردستان.

وقال مسرور بارزاني في تسجيل مصور نُشر على حسابه في تويتر إن "استراتيجية التحول الرقمي بالنسبة لحكومة إقليم كوردستان تمثل واحدة من أبرز أولويات التشكيلة الوزارية".

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى إرساء "بنية تحتية اقتصادية متينة مما سيسهم في تعزيز جميع القطاعات، وستكون خريطة طريق لتسريع تقديم أفضل الخدمات إلى مواطني إقليم كوردستان".

The Digital Transformation Strategy is the foundation of Kurdistan's #GovTech future, here's why. https://t.co/ahHqavUj56 pic.twitter.com/KbsXOMJsm2