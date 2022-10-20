حكومة إقليم كوردستان تنفذ عدداً من المشاريع في زاخو

أربيل (كوردستان24)- أعلنت دائرة الاعلام والمعلومات أن إدارة زاخو المستقلة قدمت العديد من المشاريع الخدمية والسياحية لمدينة زاخو ومواطنيها، مؤكدة إنفاق 90 مليار دينار على تلك المشاريع.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في بيان لها "بعد أن تأسست إدارة زاخو المستقلة وباشرت مهامها في التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، قدمت العديد من المشاريع الخدمية والسياحية لمدينة زاخو ومواطنيها، مثل تبلیط الشوارع وتوسيعها للتخلص من الغبار والطين والازدحام، وتخضير وإعادة بناء البنية التحتية هو جانب آخر من الخطوات الجادة لحكومة إقليم كوردستان نحو تطوير زاخو.

وأضاف البيان "منذ تأسیس إدارة زاخو المستقلة، تم تبلیط 108 كيلومترات من الشوارع في زاخو، وتم الانتهاء من 35٪ من الأعمال المنفذة من قبل شركات مختلفة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها بشكل كامل بحلول نهاية هذا العام الحالي أو مطلع العام القادم".

وقال المتحدث باسم إدارة زاخو المستقلة شفان عبدي "منذ تأسيس إدارة زاخو المستقلة تم تنفيذ عشرات المشاريع الخدمية في إدارتنا، وحاليًا يتم تنفيذ مشروع الشارع 30 متر، كما تم توسيع الشوارع وتبلبطها وأضاءتها".

وأشار البيان الى أنه "بشكل عام، تم إنفاق أكثر من 90 مليار دينار على مشاريع مختلفة في زاخو، بما في ذلك تبلیط وإصلاح وترمیم وتوسيع الشوارع وبناء خمس برك وسدود على نهر الخابور، وتخضير المدينة على نطاق واسع وتقديم الخدمات لتلك الأماكن التي لم تصلها الطرق، هذا بالإضافة إلى تنفيذ أكبر مشروع سياحي، وجسر دلال، وإنشاء متحف ومیدان كولان، وهي مشاريع قيد التنفيذ والانجاز حاليًا".

وأوضح البيان "في إطار هذه المشاريع تم العمل على إعادة إعمار البنية التحتية كإصلاح ممرات المياه والمجاري في مناطق مختلفة من زاخو وإصلاح الطرق والشوارع لمنع تراكم المياه في مواسم الشتاء والأمطار".

وتابع البيان "مع تنفيذ هذه المشاريع الخدمية والسياحية، ستأخذ المدينة مظهرًا مختلفًا وجميلًا وأكثر إشراقًا خلال عام واحد، وستصبح أكثر ازدهارًا وتتحول من مجرد مدينة حدودية وتجارية الی مدینة سياحية واسعة، وهذا هو أحد الأهداف الرئيسية للتشكیلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان".