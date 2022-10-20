سیاسة

مطار كركوك يبدأ بتسيير أول رحلتين احداهما لخارج البلاد

author_image سوار أحمد
العراق مطار كركوك رحلتين العمرة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة مطار كركوك الدولي يوم الاربعاء، أن اليوم الخميس سيشهد تسيير أول رحلتين للمطار بعد افتتاحه الأولى داخلية والثانية خارجية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن مدير اعلام مطار كركوك الدولي هردي صمد، إن "مطار كركوك الذي افتتح في 16 تشرين الأول الجاري سيستقبل ظهر الخميس أول رحلة قادمة من العاصمة بغداد إلى المحافظة وهي الرحلة الأولى التي ستأذن بعمل مطار كركوك الدولي".

وأضاف أن "الرحلة الثانية ستكون نحو السعودية عبر تفويج معتمرين من كركوك الى الديار المقدسة في المدينة المنورة وهي الدولية الأولى التي تنطلق من مطار كركوك".

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