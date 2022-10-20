مجلس الأمن يناقش استخدام روسيا مسيّرات إيرانية بأوكرانيا وموسكو تواصل لغة التهديد

أربيل (كوردستان 24)- ناقش مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء في جلسة مغلقة، ملف المسيّرات الإيرانية التي تستخدمها روسيا في شن هجمات في أوكرانيا، فيما يستعد الاتحاد الأوروبي الخميس لفرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين عسكريين إيرانيين بينهم الجنرال محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وانعقدت الجلسة بطلب من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على الرغم من أن روسيا، التي تتمتع في مجلس الأمن الدولي بحق النقض، بإمكانها أن تجهض أي قرار يمكن أن يصدر عن المجلس.

وأبلغت أوكرانيا منذ أسابيع عن ن روسيا هجمات بمسيرات إيرانية، من طراز شاهد-136، وهي طائرات بدون طيار تنفجر رؤوسها الحربية في عمليات هبوط انتحارية، كما تحركت كييف لقطع العلاقات مع طهران

في سياق متصل، أظهرت قائمة اطّلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي، أعد لفرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين عسكريين إيرانيين بينهم الجنرال محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

والعقوبات التي من المتوقع إقرارها الخميس في قمة أوروبية في بروكسل ستشمل "شاهد" لصناعات الطيران، وهي شركة مرتبطة بالحرس الثوري.