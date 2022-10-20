فرنسا تعيد نساء واطفالا كانوا معتقلين في مخيمات بشمال شرق سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الخميس، أن باريس أعادت 15 امرأة و40 طفلا كانوا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها جهاديون في شمال شرق سوريا.

وأوضحت أن القصّر سلموا إلى أجهزة رعاية الطفولة والبالغات إلى "السلطات القضائية ذات الصلة".

وأوضحت الوزارة في بيان "سُلّم القصر إلى أجهزة رعاية الطفولة وسيخضعون لمتابعة طبية اجتماعية. أما البالغات فقد سلمن إلى السلطات القضائية ذات الصلة".

وهؤلاء النساء هن من بين فرنسيات توجهن طوعا إلى مناطق يسيطر عليها الجهاديون في العراق وسوريا وقبض عليهن بعد هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" العام 2019. وقد ولد الكثير من هؤلاء الأطفال في سوريا.

وشكرت الخارجية "السلطات المحلية في شمال شرق سوريا (الكوردية) لتعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة".

عاد إلى فرنسا حوالى 300 قاصر فرنسي ممن كانوا يقيمون في مناطق عمليات جماعات جهادية من بينهم 77 أعادتهم السلطات رسميا، على ما أعلن مطلع تشرين الأول/أكتوبر وزير العدل الفرنسي إريك دوبون-موريتي أمام مجلس الشيوخ الفرنسي.