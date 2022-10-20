سیاسة

5 سنوات على "ملحمة بردي" ومكافحة الإرهاب تؤكد: كانت استردادا لكرامة شعب كوردستان

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- عدت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب اليوم الخميس، ملحمة بردي التي جرت قبل خمسة أعوام، استرداد لكرامة شعب كوردستان، وردا على الخيانة.

وقالت المديرية في بيان، ان "ملحمة بردي رمز لصمود شعب كوردستان، وإفشال لمخطط عدائي".

وأضافت، ان "يوم 20 أكتوبر 2017، كان اليوم الذي استرد فيه الشعب الكوردي وإقليم كوردستان كرامته، وكان مقبرة للأعداء".

وعدت المديرية ملحمة بردي، ردا على الخيانة، مؤكدة أن شعب كوردستان أكد أنه لا ينحني لأحد وتحت أي ظروف.

وبعدما فرضت القوات العراقية والحشد الشعبي السيطرة على كركوك ومناطق متنازع عليها أخرى في 16 من تشرين الأول أكتوبر 2017، حاولت تلك القوات التقدم صوب أربيل انطلاقاً من بلدة آلتون كوبري (بردي) لكن البيشمركة صدت الهجوم بعد معارك عنيفة.

وبعد ذلك بأيام قليلة، حاولت تلك القوات الالتفاف على إقليم كوردستان انطلاقاً من قريتي والمحمودية، لتصد البيشمركة الهجوم بعد مواجهات وصفها الكورد بالملحمية.

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