المؤسسة العامة لشؤون الألغام تبطل مفعول 1218 قطعة من ألألغام في جمجمال

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم كوردستان انها أبطلت مفعول 1218 قطعة من الألغام والمتفجرات، مضيفة انه تم تنفيذ العملية بناءً على طلب منظمة ماغ، مؤكدة انهم يواصلون نزع جميع الألغام الأرضية والذخائر الغير متفجرة ويتم تدميرها بالكامل بكميات مختلفة يومياً.

وقالت المؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم كوردستان "أنها أبطلت 1218 قطعة من الألغام والمتفجرات في قرية تاويربرز التابعة لناحية تكية في قضاء جمجمال".

وأضافت المؤسسة "تم تنفيذ العملية بناءً على طلب منظمة ماغ (MAG) الدولية ومن قبل فرق التفجير (EOD) وتحت إشراف فرق ضمان الجودة، من أجل درء مخاطر انفجار الالغام عن حياة المواطنين في المنطقة ومحيطها".

وأوضحت المؤسسة "تواصل المؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم كوردستان من خلال فرق نزع الالغام التابعة لها والمنظمات الدولية ازالة ونزع جميع الالغام الارضية والذخائر غير المنفجرة التي تلوثت بها مساحات شاسعة من اراضي اقليم كوردستان، حيث يتم تدميرها بكميات مختلفة يوميا، من أجل القضاء على المخاطر التي تهدد حياة المواطنين".