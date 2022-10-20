انفجار في السليمانية وأنباء عن وقوع اصابات

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24، ان انفجارا وقع في أحد أحياء مدينة السليمانية، مشيرا الى إصابة عدد من الأشخاص وفق المعلومات الأولية.

وأضاف ان "الانفجار وقع بالقرب من مركز منح التأشيرات "الفيز" التركية، على مسافة من تلة علي ناجي وسط مدينة السليمانية".

وأشار الى ان الانفجار اسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين، موضحا ان القوات الأمنية بدأت التحقيقات حول الحادث وتمنع الصحفيين من الاقتراب من مكان الحادث.

وهرعت قوات الاسايش والدفاع المدني الى مكان الحادث، وتم نقل المصابين الى المستشفيات.