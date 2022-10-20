سیاسة

الصدر يتبرأ من أطراف تسعى لتشكيل مجاميع عسكرية في البلاد

author_image سوار أحمد
العراق مقتدى الصدر تشكيلات عسكرية العراق

أربيل (كوردستان 24)- تبرأ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، من جهات تسعى لتشكيل مجاميع عسكرية خاصة تهدف إلى خرق القانون وزعزعة الأمن في البلاد.

وأعرب وزير الصدر، صالح محمد العراقي في مدونة على وسائل التواصل الاجتماعي،  عن براءة التيار من جهات تسعى لتشكيل مجاميع عسكرية خاصة تهدف إلى خرق القانون وزعزعة الأمن في البلاد.

وقال العراقي "تناهى إلى مسامعي ان هناك من يسعى لتشكيل مجاميع خاصة عسكرية مهمتها خرق الشرع والقانون وزعزعة أمن الوطن، ومن هنا اعلن ان هذه ليست افعالنا ولا اخلاقنا ولا طريقتنا في التعامل حتى مع الفاسدين فضلا عما سواهم".

واضاف "نحن نبرأ منهم أمام الله تعالى وأمام الشعب العراقي الحبيب، ونرجوا من الجميع التعاون معنا بالابلاغ عنهم من جهة وعدم الانخراط معهم من جهة أخرى فأعمالهم مخالفة لكل القوانين السماوية والوضعية والنظم الاخلاقية والاجتماعية بل قاطعوهم ولا تعينوهم على أفعالهم المشينة".

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