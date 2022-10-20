سیاسة

أردوغان لعبد اللطيف رشيد: نرغب في تعزيز التعاون بين بغداد وانقرة

author_image سوار أحمد
العراق اردوغان عبد اللطيف رشيد تهنئة

أربيل (كوردستان 24)- تلقّى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، برقية تهنئة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، ان "الرئيس رشيد تسلم برقية تهنئة من رئيس الجمهورية التركي رجب طيب اردوغان بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية".

وقال اردوغان في البرقية "أصالة عني ونيابة عن شعبي، أتقدم لكم بأسمى التهاني بمناسبة انتخابكم رئيسا لجمهورية العراق، متمنيا لكم النجاح في منصبكم الجديد".

وأضاف "أنا واثق من انكم ستساهمون في تعزيز الوحدة والتآزر في العراق في هذه المرحلة الحرجة التي نمر بها".

وتابع "نرغب في تعزيز التعاون فيما بيننا في الفترة القادمة مع العراق الذي نمتلك معه أواصر تاريخية متجذرة وعلاقات الجوار الودية، وذلك على أساس الاحترام المتبادل في المواضيع الحساسة والمصالح المشتركة لشعبينا. انطلاقا من هذا المفهوم، انا مستعد للعمل معكم من خلال التعاون الوثيق والتنسيق.

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