مسرور بارزاني: إسماعيل خياط خدم الثقافة والفن الكورديين لسنوات طويلة

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس، برقية تعزية بوفاة الفنان الكوردي إسماعيل خياط، الذي وافته المنية اليوم.

وعبر مسرور بارزاني عن تعازيه الحارة لعائلة المرحوم وأصدقائه ومحبيه، وخصوصا زوجة الفقيد كزيزة عمر.

وقال مسرور بارزاني "تلقينا خبر وفاة الفنان اتشكيلي إسماعيل خياط بحزن وأسى بالغ، أتقدم بالعزاء لعائلته وأصدقائه ومحبيه".

وتابع "الفنان إسماعيل خياط كان فنان ذو تجربة كبيرة وكان فنانا مهما، وقد خدم الثقافة الكوردية خلال سنوات طويلة، وخلف وراءه أرشيفا مهما من اللوحات، لقد فقدنا اليوم فنانا كبيرا".

وأضاف " أسأل المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان".

وتوفي إسماعيل خياط المولود عام 1944، اليوم عن عمر ناهز 78 عاما، بعدما كان فاقدا للوعي على مدار العامين الماضيين.