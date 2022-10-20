سیاسة

السوداني يُشيد بالعلاقات التاريخية بين العراق وروسيا

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أربيل (كوردستان 24)- أشاد رئيس الحكومة العراقية المكلّف، محمد شياع السوداني، بالعلاقات التاريخية التي تجمع بلاده بروسيا، مؤكداً عزم حكومته المُقبلة على تفعيل آفاق التعاون الثنائي في مجالات متعددة.

واستقبل السوداني، اليوم الخميس، سفير الاتحاد الروسي لدى العراق، البروس كوتراشيف، الذي قدم تهانيه، لرئيس الوزراء المكلّف، متمنياً بمزيدٍ من تطور وازدهار العلاقات بين البدين.

وخلال اللقاء، أعرب السوداني عن اهتمام الحكومة المقبلة بتعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الروسي، وبناء علاقات متوازنة تصب في مصلحة الشعبين الصديقين.

وكُلِّف محمد شياع السوداني، في الـ 13 أكتوبر تشرين الأول الجاري، بتشكيل الحكومة العراقية، بعد عامٍ من الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد.

وأمام السوداني 30 يوماً لتشكيل حكومته، وفي حال لم ينجح بمهمته خلال المدة المحددة، سيضطر الرئيس العراقي إلى تكليف شخصٍ آخر ضمن الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة.

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