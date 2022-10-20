مسرور بارزاني يستقبل وفداً إيرانياً برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، وفداً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري.

وشهد اللقاء، الذي حضره نائب وزير الاقتصاد الإيراني علي فكري، التباحث بشأن سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك التأكيد على تعزيز التبادل التجاري وتقديم التسهيلات اللازمة للتجّار والمستثمرين لكلا الجانبين، فضلاً عن تذليل العقبات التي تعترض الحركة التجارية.