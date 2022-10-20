أنقرة تعتزم تسليم بغداد عملاتٍ أثرية مهرّبة إلى خارج العراق

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم تركيا يوم غدٍ الجمعة، تسليم العراق خمس عملاتٍ ذهبية أثرية، ضبطتها السلطات المحلية في مدينة إسطنبول.

وأعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، الخميس، أن السلطات التركية ضبطت العملات الذهبية الأثرية بحوزة جامع مقتنيات حصل عليها في أحد المزادات العلنية خارج تركيا، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

وأوضح بيانٌ للوزارة، أنه نتيجة التحريات التي أجرتها السلطات التركية، اتضح أن العملات الذهبية الخمس تعود للعراق وهُرّبت إلى خارجه بطرق غير قانونية.

ومن المقرر أن تسلّم مديرية المتاحف الأثرية في إسطنبول العملات الذهبية المذكورة إلى القائم بأعمال السفارة العراقية في أنقرة، غداً الجمعة.

وإبّان سيطرة "داعش" على مساحاتٍ واسعة من العراق عام 2014، استولى عناصر التنظيم على متاحفها ومواقعها الأثرية وسرق محتوياتها.