مسرور بارزاني: يجب على العراق أن يقبل بتطور إقليم كوردستان لا الوقوف ضده

أربيل (كوردستان 24)-أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس أنه "يجب على العراق أن يقبل بتطور وتقدم إقليم كوردستان لا مواجهته والوقوف ضده".

وقال مسرور بارزاني أثناء مشاركته في حفل تخرج طلبة جامعة كوردستان في أربيل إن "جامعة كوردستان في أربيل من الجامعات الرائدة واستطاعت تخريج العديد من الطلبة الموهوبين الذين لعبوا دوراً مهماً في القطاعين العام والخاص".

وخاطب الطلبة "أتمنى أن تلعبوا الدور التاريخي الذي يقع على عاتقكم"، مضيفاً أن "تفوقكم في هذه المرحلة ليس نهاية طلب العلم والمعرفة".



وتابع "عليكم تطوير أنفسكم أكثر في المستقبل وأن تتعلموا من دروس الحياة لمساعدة شعبكم وبلادكم".

وأكد رئيس حكومة الإقليم أن "اليوم هو يوم تاريخي...يوم ملحمة بردي (آلتون كوبري) ويوم الانتصار على الاستبداد والوفاء للوطن في مواجهة الخيانة وبيع الأرض".

وأشار إلى "أنكم من خلال ثقتكم بأنفسكم تستطيعون مواجهة الصعاب وتجاوز التحديات"، مؤكداً أنه "قبل كل شيء يجب أن تحبوا وطنكم وتحافظوا على بيئة كوردستان وتلتزموا بقيم التعايش السلمي بين المكونات والأديان في الإقليم".

وشدد مسرور بارزاني على أن "حكومته تبدي أهمية قصوى للتربية والتعليم"، مشيراً إلى "أننا نمهد الطريق لتحويل حكومة كوردستان إلى حكومة إلكترونية في القطاعين العام والخاص للعب دور دولي رائد في مواجهة التحولات البيئية والفقر والأمن الغذائي العالمي".

وتابع "رؤيتي تنبع من أهمية الاستثمار في قدرات الطلبة من خلال تطوير القطاع التعليمي وأن يكون لكل خريج كوردستاني صوته ورأيه في معالجة مشاكل اليوم والمستقبل".

وأردف مسرور بارزاني قائلاً إنه "يستفيد من قدرات خريجي هذه الجامعة وباقي جامعات كوردستان في مواصلة عملية الإصلاح في إقليم كوردستان".

وأضاف أن "رؤيته تعتمد على تحويل حكومة كوردستان إلى حكومة ديجيتالية (إلكترونية) لا تعتمد على الأوراق".

وفي جزءٍ آخر من حديثه قال مسرور بارزاني "يتوجب على القادة العراقيين المنتخبين لعب دورٍ كبير في حل مشاكل العراق وجمع القوى السياسية لإجراء الحوار بهدف تأمين مستقبل أفضل للبلاد".

وأضاف أن "الإرهاب ما زال موجوداً ولم ينتهي والناس تفتقد أبسط مقومات الحياة من ماء وكهرباء"، مشيراً إلى أنه "تم هدر وإضاعة الكثير من أموال العراق".

وأكد أن "المواطنون يرفضون استمرار الواقع الحالي في العراق ويأملون في تأمين مستقبل أفضل للبلاد" مضيفاً أن "تلبية احتياجاتهم تأخرت كثيراً".

وتابع "يجب على العراق أن يتقبل تطور وتقدم إقليم كوردستان لا مواجهته والوقوف ضده".

وأشار إلى أن "يدنا ممدودة دائماً للإخوة في العراق ونستطيع أن نوصل البلاد معاً إلى مستوىً أفضل".