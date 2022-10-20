الاتحاد الأوروبي يُجمّد أصول ثلاثة مسؤولين إيرانيين وكيان واحد بسبب توريد المُسيّرات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن تجميد أصول ثلاثة أفراد إيرانيين وكيان واحد مسؤولين عن توريد الطائرات المسيّرة.

وذكرت الرئاسة التشيكية للاتحاد على تويتر، "قررت دول الاتحاد الأوروبي تجميد أصول 3 أفراد وكيان واحد مسؤولين عن توريد الطائرات المسيّرة، وهي على استعداد أيضاً لتمديد العقوبات لتشمل أربعة كيانات إيرانية أخرى مدرجة بالفعل على قائمة عقوبات سابقة".

وشملت القائمة، ثلاثة مسؤولين عسكريين إيرانيين بينهم الجنرال محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وشركة (شاهد) لصناعة الطائرات، والمرتبطة بالحرس الثوري، وفق فرانس برس.

ويتّهم الجيش الأوكراني إيران بتزويد القوات الروسية طائراتٍ مسيّرة، تقول كييف إن قواتها أسقطت أكثر من 220 طائرة منها خلال شهر.

ومسيّرات شاهد-136، هي طائرات بدون طيار تنفجر رؤوسها الحربية في عمليات هبوط انتحارية، تتهم أوكرانيا موسكو باستخدامها في حربها التي أطلقتها منذ فبراير شباط الماضي.

وتقول واشنطن إنّ تزويد إيران روسيا بمسيّرات حربية ينتهك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2015 والذي رعى اتفاقاً نووياً بات الآن في حكم المنهار.

وكانت الخزانة الأمريكية، قد فرضت في وقتٍ سابق، حزمة عقوبات على سبعة مسؤولين إيرانيين، بينهم وزيرا الداخلية والنقل، لتورطهم بقمع الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

من جانبها، أعلنت الحكومة الكنديةحينها، أنها ستمنع 10 آلاف من كبار الحرس الثوري الإيراني من دخول أراضيها، بسبب ما أسمته "ممارسات طهران العنيفة" ضد المحتجين.