لقاء مرتقب بين الرئيس بارزاني والسوداني وحصة الكورد ضمن أولويات النقاش 

أربيل (كوردستان 24)- أعلن عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني عارف طيفور اليوم الخميس عن لقاء مرتقب سيجمع الرئيس مسعود بارزاني برئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني في أربيل.

وقال عارف طيفور في تصريح صحفي لـ كوردستان 24، إنه "من المقرر أن يدور النقاش بين الرئيس بارزاني والسوداني عن برنامج السوداني الحكومي وحصة الكورد في الحكومة المقبلة".

وأضاف أن "حصة الكورد في التشكيلة الوزارية لحكومة محمد شياع السوداني ستكون أربع وزارات"، مشيراً إلى أن "ثلاث منها ستكون للحزب الديمقراطي وواحدة للاتحاد الوطني".

وأكد أن "القوى السياسية توصلت إلى تفاهم بشأن الحصة الكوردية في تشكيلة حكومة محمد شياع السوداني والمتمثلة بأربع وزارات".

وأشار إلى أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيحصل على وزارة الخارجية إلى جانب وزارتين اثنتين"، مؤكداً أن "وزارة العدل ستكون من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني".

وكلف السوداني الأسبوع الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة فور انتخاب البرلمان عبد اللطيف رشيد رئيساً للبلاد بعد جمود سياسي تجاوز عاماً.

ويقول السوداني إنه سيعلن عن حكومته قبل انقضاء المهلة الدستورية المحددة لها، وأكد مراراً أنها ستكون حكومة خدمية تلبي تطلعات المواطنين.