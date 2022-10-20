سیاسة

صحفيٌ روسي وصحفيةٌ كوبيّة يُمنَحان جائزة الصحافة العالمية

author_image آسو حاجي, Kurdistan24 اربیل
العالم

أربيل (كوردستان 24)- مُنِحت جائزة الصحافة العالمية عن فئة حرية الصحافة لعام 2022، للصحفي الروسي، إليكسى كوفاليف، مسؤول التحقيقات بجريدة ميدوزا الروسية المستقلة، ومحررة موقع (14 ونصف) الكوبية لوز اسكوبار.

وحصل الصحفيان على الجائزة التي تمنحها جريدة الموندو الإسبانية، لأنهما "يعتبران نموذجاً للصحافة بوصفها السلطة الرابعة والتزامها بالحرية"، بحسب رئيسة الحكومة المحلية بالعاصمة الإسبانية، إيزابيل أيوسو.

وأكدت أنه "بدون صحافة حرة ومسؤولة، تتراجع الديمقراطية وتتلاشى في النهاية، نحن بحاجة إلى وسائل إعلام شجاعة تنشر الانتهاكات وتتصدى لمن يريدون نشر أفكارهم الشمولية".

وتُقدّر قيمة الجائزة التي مُنِحت خلال مراسم بمقر متحف البرادو في مدريد، بعشرين ألف يورو، إضافةً إلى منحوتةٍ رمزية من تصميم الفنان مارتين تشيرينو، اعترافاً بقيم الصحافة والتزامها الأخلاقي بالدفاع عن حرية التعبير.

وتُعدُّ هذه النسخة، هي النسخة العشرين من جوائز الصحافة العالمية التي أُطلِقت تكريماً لذكرى صحفيَين إسبانيَين قُتِلا في حربي أفغانستان والعراق، هما خوليو فوينتس وخوليو بارادو، إضافة إلى الصحفي خوسيه لوبيز الذي اغتالته منظمة إيتا.

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