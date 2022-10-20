ديوان رئاسة الإقليم يدعو الأحزاب الكوردستانية لحلِّ خلافاتها وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، فوزي حريري، الأحزاب السياسية للبدء باجتماعاتها في أقرب وقتٍ ممكن، لحل خلافاتها وتحديد موعدٍ محدد لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وخلال تصريحٍ لـ كوردستان 24، أشار حريري إلى أن برلمان كوردستان مدد بأغلبية الأصوات، دورته التشريعية الخامسة، وحكومة الإقليم لمدة عامٍ كامل.

وقال "على الأحزاب السياسية أن تبدأ اجتماعاتها في أقرب وقت ممكن، لحل خلافاتها حول قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات، وتحديد موعد إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان، بحيث لا يتجاوز شهر تموز يوليو المقبل".

في غضون ذلك، أكّد حريري أن رئيس الحكومة العراقية المكلّف، سيزور إقليم كوردستان للقاء الرئيس بارزاني"، مشيداً بالدور النشط الذي لعبه الكورد في نجاح السوداني.

ولفت إلى أنه "من المتوقع أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسته الأسبوع المقبل، لإعطاء الثقة بحكومة محمد شياع السوداني أو بجزءٍ منها".