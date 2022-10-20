القنصلية الأمريكية في أربيل تحدّد موعد افتتاح مقرّها الجديد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القنصلية الأمريكية العامة في أربيل، الخميس، عن موعد افتتاح مقرها الجديد خلال شهر مارس آذار 2024.

ويضمّ المقرّ الذي تبلغ مساحته 51 دونماً، سكناً للموظفين وأماكن مخصصة لجميع الضروريات المتعلقة بنشاطات القنصلية، إضافةً لمطاعم وأسواق.

وأكّدت القنصلية أن تصميم مقرها الجديد يعكس بيئة إقليم كوردستان، إلى جانب الاختلافات الثقافية في العراق، والتاريخ القديم للعاصمة أربيل.

وقالت القنصلية في صفحتها الرسمية "تم إيلاء الاهتمام بالبيئة العامة للمقر، مثل أماكن العمل والقاعات الترفيهية".

وأضافت "سيساهم المقر في تلطيف الأجواء للمناطق المجاورة، لاتساع المساحات الخضراء والأشجار الكثيفة".

وشدّدت القنصلية العامة في أربيل على خطة وزارة الخارجية الأمريكية بافتتاح المقر في شهر مارس آذار 2024.

وأشارت إلى أنها تعمل على إغلاق المقر الحالي الكائن في عينكاوا، وإلغاء عقود آجار منازل موظفيها، وتأمين مساكن لهم داخل المقر الجديد الذي بُني على نفقة الخارجية الأمريكية.