تنفيذ مشروع توزيع الكهرباء في السليمانية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان انه سيتم قريبا افتتاح ثلاث محطات لتوزيع الكهرباء في محافظة السليمانية، مضيفة أنه سيتم إنشاء ثلاث محطات متنقلة لتوزيع الكهرباء بكلفة 5 مليارات و 82 مليون دينار في السليمانية وقضائي سيد صادق وجمجمال.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان لها "تواصل وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان جهودها لتحسين قطاع الكهرباء في محافظة السليمانية، وفي هذا السياق سيتم قريباً افتتاح ثلاث محطات جديدة لتوزيع الكهرباء في المحافظة".

وأضاف البيان "كما سيتم تنفيذ مشروع إنشاء ثلاث محطات متنقلة لتوزيع الكهرباء بكلفة 5 مليارات و82 مليون دينار لتخفيف العبء الكبير على مغذيات (فيدرات) توزيع الكهرباء في السليمانية وقضائي سيد صادق وجمجمال".

وقال المتحدث باسم المديرية العامة للكهرباء في السليمانية سيروان محمد لدائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان "يتكون المشروع من ثلاثة أجزاء ويقع في مناطق سيد صادق وجمجمال ودولاروت في السليمانية، وقد تم حتى الآن إكمال 95٪ من الأعمال ويتواصل العمل للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن ليكون في خدمة المواطنين".