البرلمان الألماني يجتمع للتصويت على تمديد مهمة القوات الألمانية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يجتمع البرلمان الألماني اليوم الجمعة 21 تشرين الأول 2022، للتصويت على قرار الحكومة الألمانية تمديد مهمة قواتها في العراق، والعاملة ضمن قوات الناتو للتصدي لتنظيم داعش، لمدة عام إضافي.

ولدى ألمانيا 500 مستشار عسكري في العراق وإقليم كوردستان، وبحسب قرارات الحكومة الألمانية، لن يسمح بتواجد عدد أكبر، ومن المرجح أن يوافق البرلمان الألماني على قرار التمديد لغاية تشرين الأول 2023.

وقدمت ألمانيا دعما كبيرا لقوات البيشمركة خلال الحرب ضد تنظيم داعش منذ عام 2014، وخصوصاً في مجال توفير الأسلحة والعتاد، وأبرز تلك المساعدات كان تقديم صاروخ ميلان للدروع، الذي استخدمته قوات البيشمركة لتدمير مدرعات داعش.