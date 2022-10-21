سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يعزي بوفاة الفنان إسماعيل خياط

author_image سوار أحمد
کوردستان اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وفاة

أربيل (كوردستان 24)- عزى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس، بوفاة الفنان التشكيلي الكوردي إسماعيل خياط، والذي توفي في مدينة السليمانية، بعدما كان فاقدا للوعي على مدار العامين الماضيين.

وقال نيجرقان بارزاني في بيان "تلقيت بحزن خبر وفاة الفنان التشكيلي الكوردي اسماعيل خياط، الراحل كان من الفنانين البارزين في مجال الفن التشكيلي وقدم خدمات كبيرة من خلال الفن لشعبه".

وتابع "أعزي عائلة الفنان وزوجته السيدة كزیزة وجميع فناني كوردستان وأرجو من الله ان يتغمده برحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

والفنان الكوردي إسماعيل خياط من مواليد خانقين عام 1944،  ومتزوج من الفنانة المسرحية والتلفزيونية كزیزة عمر.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف