رئيس إقليم كوردستان يعزي بوفاة الفنان إسماعيل خياط

أربيل (كوردستان 24)- عزى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس، بوفاة الفنان التشكيلي الكوردي إسماعيل خياط، والذي توفي في مدينة السليمانية، بعدما كان فاقدا للوعي على مدار العامين الماضيين.

وقال نيجرقان بارزاني في بيان "تلقيت بحزن خبر وفاة الفنان التشكيلي الكوردي اسماعيل خياط، الراحل كان من الفنانين البارزين في مجال الفن التشكيلي وقدم خدمات كبيرة من خلال الفن لشعبه".

وتابع "أعزي عائلة الفنان وزوجته السيدة كزیزة وجميع فناني كوردستان وأرجو من الله ان يتغمده برحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

والفنان الكوردي إسماعيل خياط من مواليد خانقين عام 1944، ومتزوج من الفنانة المسرحية والتلفزيونية كزیزة عمر.