مكتب السوداني يُصدر توضيحا بخصوص آلية اختيار الوزراء

أربيل (كوردستان 24)- أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني يوم الجمعة، توضيحاً بشأن اختيار الوزراء للكابينة الحكومية.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان، انه "إشارة إلى بيان الإطار التنسيقي، نؤكد أن الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات".

وأضاف البيان: "ويُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً للأوزان الانتخابية لكل كتلة".